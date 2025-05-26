İran Uranyum Zenginleştirme Çalışmalarına Devam Edecek

İran Uranyum Zenginleştirme Çalışmalarına Devam Edecek
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İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, bölgede yeni bir uranyum zenginleştirme merkezi açılmasını memnuniyetle karşılarken, İran'ın kendi topraklarında zenginleştirme çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı. Erakçi, müzakerelerde baskıyı kabul etmeyeceklerini vurguladı.

TAHRAN, 26 Mayıs (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, İran'ın bölgede bir uranyum zenginleştirme merkezinin açılmasını memnuniyetle karşılamakla birlikte kendi topraklarında uranyum zenginleştirme çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre İran parlamentosunun ulusal güvenlik ve dış politika komitelerinin üyeleriyle bir araya gelen Erakçi, İran'la ABD arasındaki dolaylı görüşmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erakçi, İran'ın hiçbir zaman müzakere masasını terk etmediğini ve diplomatik yol izlemeye devam edeceğini, ancak müzakerelerde baskıyı kabul etmeyeceğini belirtti.

Erakçi ayrıca Fransa, Almanya ve İngiltere'den oluşan E3 ülkelerinin, yaptırımların geri getirilmesi mekanizmasını devreye sokarak yaptırımları yeniden uygulamaya koyması halinde "sert" karşılık verecekleri uyarısında bulundu.

İran, Temmuz 2015'te İngiltere, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve ABD olmak üzere altı dünya gücüyle Ortak Kapsamlı Eylem Planı olarak bilinen bir nükleer anlaşma imzalamış ve yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programına kısıtlamalar getirilmesini kabul etmişti. Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nın bir maddesi kapsamında yer alan söz konusu mekanizma, Tahran'ın anlaşmaya uymaması halinde diğer tarafların tüm uluslararası yaptırımları yeniden uygulamaya koymasına olanak tanıyor.

İran ve ABD heyetleri, nisan ayından bu yana Umman'ın arabuluculuğunda Tahran'ın nükleer programı ve ABD yaptırımlarının kaldırılmasına ilişkin üçü Umman'ın başkenti Maskat ve ikisi Roma'da olmak üzere beş tur dolaylı görüşme gerçekleştirdi.

Son dönemde ABD'li yetkililer sık sık İran'dan uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını talep etse de Tahran yönetimi bu talebi kesin dille reddediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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