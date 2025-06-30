İran: Uranyum Zenginleştirme Asla Durmayacak

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İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, İran'ın uranyum zenginleştirme programının asla durmayacağını ve bu hakkın vazgeçilemez olduğunu vurguladı. Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na atıfta bulunarak, nükleer silahı olmayan ülkelerin barışçıl nükleer teknolojilerden yararlanma hakkına sahip olduğunu ifade etti.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, Tahran yönetiminin yaptığı uranyum zenginleştirme işleminin "asla durmayacağını" söyledi.

The Hill gazetesinin haberine göre, İravani konuk olduğu CBS kanalının "Face the Nation" programında İran'ın uranyum zenginleştirme programını değerlendirdi.

İravani, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na (NPT) işaret ederek nükleer silahı olmayan ülkelerin, belirli kurallara uymaları koşuluyla uranyum zenginleştirme dahil barışçıl nükleer teknolojilerden yararlanma hakkına sahip olduğunu vurguladı.

Uranyum zenginleştirme programının İran'ın hakkı olduğuna dikkati çeken İravani, "Zenginleştirme bizim hakkımız, vazgeçilemez bir haktır ve biz de bu hakkı uygulamak istiyoruz." dedi.

İravani, muhabirin İran'ın uranyum zenginleştirmeyi planlayıp planlamadığına ilişkin soruya "Bence (uranyum) zenginleştirme asla durmayacak." şeklinde cevap verdi.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
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