Üye Girişi
Haberler

İran, Umman Körfezi'nde Kaçak Akaryakıt Taşıyan 17 Tekneye El Koydu

Son Güncelleme:
Abone Ol

İran, ülkenin güneydoğusundaki Umman Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıyan 17 tekneye el koyduğunu ve kaçakçılıkla bağlantılı 12 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İran, ülkenin güneydoğusundaki Umman Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıyan 17 tekneye el koyduğunu ve kaçakçılıkla bağlantılı 12 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Çabahar Deniz Üssü Komutanı Ali Hacetpur, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Umman Körfezi kıyısında yer alan Çabahar kenti açıklarında düzenlenen operasyonda, 12 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan 17 tekneye el konulduğunu belirtti.

İranlı komutan, operasyon sırasında 12 kişinin de gözaltına alındığını aktardı.

Kaynak: AA / Güncel

İran Güvenlik Uluslararası İlişkiler Kaçakçılık Dünya Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title