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İran, Umman'ın Husiler ile ABD Arasındaki Arabuluculuğunu Destekledi

İran, Umman'ın Husiler ile ABD Arasındaki Arabuluculuğunu Destekledi
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Umman'ın ABD ile Husiler arasında sağladığı ateşkes çabalarından memnun olduklarını belirtti. Bekayi, Yemen'in soykırım ve işgale karşı Filistin halkına destek verdiğini ifade etti.

İran, Umman'ın ABD ile Yemen'deki Husiler arasında yaptığı arabuluculuktan memnuniyet duyduğunu bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yaptığı yazılı açıklamada, Umman'ın, ABD ile Yemen'deki Husiler arasında ateşkesle sonuçlanan çabalarından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Bekayi, Umman hükümetinin bu konudaki çabalarını takdir ettiklerini belirterek Yemen'in soykırım ve işgale karşı Filistin halkına destek verdiğini ve bölge halklarının bunu unutmayacağını belirtti.

İsrail'in Yemen'e düzenlediği saldırılarda ABD'nin de suç ortağı olduğunu kaydeden Bekayi, " Dünya, bu rejimin (İsrail'in) Yemen'in sivil altyapısına yönelik saldırılarını ve masum insanların öldürülmesini durdurmak için bir an önce etkili adımlar atmalıdır." ifadelerini kullandı.

Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, ABD ile Yemen'in başkenti Sana merkezli Husiler arasında Kızıldeniz ile Babu'l Mendeb Boğazı'nda saldırılara son verilmesi konusunda ateşkes sağlandığını açıklamıştı.

Bakan Busaidi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kızıldeniz ve Babu'l Mendeb Boğazı'ndaki seyrüsefer özgürlüğünde sorun yaşanmayacağına dikkati çekerek, "Gelecekte, hiçbir taraf Kızıldeniz ve Babu'l Mendeb Boğazı'nda ABD gemileri dahil olmak üzere diğerini hedef almayacak, böylece seyrüsefer özgürlüğü ve uluslararası ticari nakliyenin sorunsuz akışı sağlanacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Filistin ve Gazze Şeridi'ne destek amacıyla İsrail'e ve Kızıldeniz'de ABD ve İsrail'le bağlantılı gemilere saldırılar düzenliyordu.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
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