İran Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Müfettişlerine Denetim İzni Verdi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerinin ülkeye girişinin, Buşehr'deki nükleer santraldeki yakıt değişiminin denetlenmesi amacıyla Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyinin kararıyla gerçekleştiğini belirtti.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Erakçi, mecliste çıkarılan yasaya rağmen Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyinin, UAEA müfettişlerinin denetim yapmasına izin vermesi sonrası çıkan tartışmalara dair açıklama yaptı.

Erakçi, bazı milletvekillerinin iddia ettiği gibi meclisin çıkardığı yasanın ihlal edilmediğini ifade ederek, "Meclis tarafından onaylanan yasa, Ajans ile işbirliğini Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyinin kararına bağlıyor. Bu nedenle yasaya göre, Ajans'tan gelen tüm talepler, karara bağlanmak üzere Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyine gönderiliyor." dedi.

İranlı bakan, UAEA müfettişlerinin denetimlerine yeniden izin verilmesine ilişkin, "Buşehr'deki santralin yakıtının değiştirilmesi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerinin gözetiminde yapılmalıdır. Her türlü işbirliği, İran milletinin çıkarlarına hizmet eden meclisin yasası çerçevesinde yürütülecektir." diye konuştu.

Erakçi, Tahran Araştırma Merkezi'nde de denetime izin verildiğine dair yapılan açıklamalara ise değinmedi.

İran ile UAEA arasında yeni işbirliği modeliyle ilgili anlaşma sağlandığına dair iddiaları da değerlendiren Erakçi, "Henüz kesin olarak onaylanmış bir metin yok. İki taraf arasında bazı görüş alışverişleri yapıldı ve Ajans'ın görüşleri de birkaç kez yazılı olarak sunuldu." ifadelerini kullandı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, bugün yaptığı açıklamada denetimlere onay verildiğini duyurmuştu. Açıklamanın ardından bazı milletvekilleri karara tepki göstererek, bunun ülkenin UAEA ile işbirliğini sınırlandıran mevcut yasaları ihlal ettiğini ve konuyu yargıya taşıyacaklarını bildirmişti.

?Meclisin çıkardığı ve hükümeti "UAEA ile işbirliğini askıya almaya" zorlayan yasa

İran'da meclis, İsrail ve ABD'nin saldırılarına yol açmakla ve casusluk faaliyetleriyle suçlanan UAEA ile işbirliğinin durdurulmasını öngören bir yasa hazırlamıştı. UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin, İsrail ve ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırıları kınamaması da İran'ın büyük tepkisini çekmişti.

UAEA denetçilerinin ülkeye girişini yasaklamaya ve tüm denetim faaliyetlerini durdurmaya zorlayan yasa, 26 Haziran'da mecliste çıkarılan yasalar için nihai karar merci Anayasayı Koruyucular Konseyinde de onaylanmıştı.

Hükümetin, özellikle İranlı üst düzey yetkililer tarafından "casus" olarak nitelendirilen UAEA Başkanı Rafael Grossi ile herhangi bir işbirliği yapması da yasayla engellenmişti.