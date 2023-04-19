İran: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile teknik müzakereler ilerliyor

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ülkesinin nükleer programını denetleyen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile teknik müzakere sürecinin ilerlediğini söyledi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, İslami, başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısı sonrasında basına açıklama yaptı.

İran ile UAEA arasındaki teknik müzakere süreci hakkında sorulan bir soruyu yanıtlayan İslami, heyetlerin İran ile Ajans arasında her gün gidip geldiğini ve temas halinde olduğunu belirtti.

İslami, "Müzakere süreci ilerliyor ve İran ile Ajans arasındaki teknik ve uzman heyetler her geçen gün iletişim kuruyor ve çalışmaların sonuçlarını zamanında bildiriyor." dedi.

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, 3-4 Mart'ta Tahran'a bir ziyaret gerçekleştirmiş, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi dahil üst düzey yetkililerle görüşerek 3 başlıktan oluşan bir mutabakata imza atmıştı.

Mutabakatta, Ajans ile İran arasında gerginliğe yol açan, nükleer bulguların tespit edildiği 3 yere ilişkin çözüme kavuşturulması gereken sorulara yönelik Tahran yönetiminin daha fazla bilgi vereceği ve müfettişlere erişim izni taahhüt ettiği belirtilmişti.

Ajansın İran'ın nükleer faaliyetlerini denetlemek amacıyla kullandığı kamera ve benzeri sistemleri Haziran 2022'de kaldıran İran'ın bu sistemleri yeniden aktif hale getireceği kaydedilmişti.