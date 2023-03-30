İran: Uluslararası Adalet Divanının kararı, ABD'nin haksızlığını teyit etti

İran, mal varlıklarının dondurulması nedeniyle ABD'ye karşı açtığı davada Uluslararası Adalet Divanının (UAD) açıkladığı kararı, "kendi talebinin meşruiyetinin kabulü ve ABD'nin yasa dışı davranışlarının teyidi" olarak değerlendirdi.

İran, mal varlıklarının dondurulması nedeniyle ABD'ye karşı açtığı davada Uluslararası Adalet Divanının (UAD) açıkladığı kararı, "kendi talebinin meşruiyetinin kabulü ve ABD'nin yasa dışı davranışlarının teyidi" olarak değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından UAD'nin konuyla ilgili kararına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Uluslararası Adalet Divanı bugünkü kararında ABD hükümetinin tüm savunma ve iddialarını reddetmiş ve gerekçelerinin hiçbirini dikkate almamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, " İran'ın tutumunun meşruiyetini gösteren ve ABD yönetiminin haksız davranışını ifade eden bir başka belge" olarak nitelenen karara ilişkin, "Uluslararası Adalet Divanının 30 Mart'ta verdiği karar, İran'ın taleplerinin meşruiyetini ve ABD'nin yasa dışı davranışlarını bir kez daha teyit etti." ifadelerine yer verildi.

Mahkemenin, İran'ın dondurulmuş mal varlıklarına ilişkin ABD hükümetini sorumlu tutarak Washington'dan Tahran'ın zararlarını tazmin etmesine hükmettiği kaydedilen açıklamada, İran'ın bu konuda her türlü diplomatik, hukuki ve adli araç ve yöntemleri kullanacağı belirtildi.

UAD tarafından açıklanan kararda, ABD'nin bazı İran varlıklarını dondurarak uluslararası hukuku ihlal ettiğine hükmedilmiş ancak İran'ın, ABD tarafından terör saldırıları iddiasıyla dondurulan İran Merkez Bankasına ait yaklaşık 2 milyar dolarlık varlığın blokesini kaldırma talebi "yargı yetkisi olmadığı" gerekçesiyle reddedilmişti

Buna karşılık ABD'nin, İran vatandaşlarına ve Merkez Bankası dışında Tahran yönetimine ait bazı mal varlıklarını dondurmasının 1955'te iki ülke arasında imzalanan "Dostluk, Ekonomik Münasebetler ve Konsolosluk Hukuku" anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle, Washington'un, Tahran'a tazminat ödemesine hükmedilmişti.

Kararda, tarafların tazminat miktarını kendi aralarında müzakere etmeleri istenirken, 24 ay içinde tazminat miktarında uzlaşmaya varılamaması halinde Mahkemenin konuyu yeniden ele alacağı belirtilmişti.