İran: Güvenlik güçleri ve yargı, sabotajcılara müsamaha göstermeyecek

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliği, "Güvenlik güçleri ve yargı erki, sabotajcılara hiçbir şekilde müsamaha göstermeyecek." dedi

İran devlet televizyonuna göre Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliği, İran'daki protestolara ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, İran Emniyet Güçlerinin, "Siyonist rejim ile onun vaftiz babası ABD'nin planlarını boşa çıkaracağına" vurgu yapılarak "Güvenlik güçleri ve yargı erki, sabotajcılara hiçbir şekilde müsamaha göstermeyecek." ifadeleri kullanıldı.

Ekonomik koşullardan şikayet edenlerin ekonomik zarara yol açacak davranışlar sergilememesi gerektiği belirtilen açıklamada, İran halkının ülkelerinde güvensiz bir ortam oluşmasına razı olmayacağı vurgusu yapıldı.

İsrail'in, 12 günlük çatışma sürecinden bu yana İran halkına karşı savaşçı tutumunu sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Son günlerde yaşananlar her ne kadar piyasadaki istikrarsızlıktan dolayı ortaya çıkmışsa da bu durum, Siyonist düşmanın yönlendirmesiyle ülkenin güvensizliğe sürüklendiği bir sahneye dönüştürüldü.

Trump'ın geçtiğimiz günlerdeki konuşması, İsrail ile ABD'nin İran halkının kaosa sürüklenmesi konusunda ortak hareket ettiğini göstermiştir. İran halkı birlik olması sayesinde 12 günlük savaşta düşmanı yenilgiye uğrattı. Bugün de onları aynı şekilde yeneceğiz."

Açıklamada ayrıca, İran'ın bazı kentlerinde hem İran bayraklarının hem Kasım Süleymani heykellerinin yakılması konusuna dair ise "Hiçbir insan, bayrağının ateşe verilmesine izin vermez. Hiçbir İranlı Kasım Süleymani'nin heykelinin ateşe verilmesine müsaade etmez." ifadelerine yer verildi.

?İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısında yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, ABD merkezli "İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA)", dün şu ana kadar gösterilerde 8'i emniyet görevlisi 42 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını ve 2 bin 277 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 7 Ocakta yayımladığı haberinde gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e, gönüllü güvenlik güçleri olarak bilinen Besic mensubunun sayısının da 66'ya yükseldiğini duyurmuş, toplam can kayıplarına ilişkin bilgi vermemişti.

ABD Başkanı Trump, İran'daki gösteriler üzerinden ülke yönetimini tehdit eden açıklamalarda bulunmuştu.