İran, ülkenin güneydoğusunda 3 Mossad ajanının tutuklandığını duyurdu - Haberler

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İran, ülkenin güneydoğusunda 3 Mossad ajanının tutuklandığını duyurdu

AA - Ahmet Dursun - Güncel
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İran, ülkenin güneydoğusunda 3 Mossad ajanının tutuklandığını duyurdu

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde İsrail'in dış istihbarat servisi Mossad adına casusluk faaliyetlerinde bulunduğu iddiasıyla 3 kişinin tutuklandığı bildirildi.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde İsrail'in dış istihbarat servisi Mossad adına casusluk faaliyetlerinde bulunduğu iddiasıyla 3 kişinin tutuklandığı bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın Sistan-Beluçistan eyaletindeki istihbarat dairesine dayandırdığı habere göre, eyaletin yönetim merkezi Zahidan kentinde Mossad adına casusluk faaliyetlerinde bulunan 3 kişi adli makamların talimatıyla tutuklandı.

Kimlikleri ve uyrukları açıklanmayan kişilerin "gizli istihbarat belgelerinin" yayınlanmasında rolü olduğu aktarıldı.

Konuyla ilgili detaylı bilginin daha sonra verileceği belirtildi.

AA / Ahmet Dursun - Güncel

İsrail, Sistan, Mossad, İran, Güncel, Haberler

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