İran, Ülkenin Güneybatısında Yeni Petrol Rezervleri Keşfettiğini Açıkladı

TAHRAN, 7 Aralık (Xinhua) -- İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran, Salı günü ülkenin güneybatısında yeni petrol rezervlerinin keşfedildiğini bildirdi.

Duyuru İran Ulusal Petrol Şirketi'nin (NIOC) Petrol Aramaları Direktörü Mehdi Fakour tarafından bir basın toplantısında yapıldı. Fakour, daha fazla detayın Petrol Bakanı Cevad Oci tarafından yakında bildirileceğini sözlerine ekledi.

Fakour, bu arada İranlı uzmanların, ülkenin güneyindeki sularda, tahminen 850 milyar metreküp gaz rezervi bulunan bir açık deniz keşif sahasında araştırmalar yaptığını kaydetti.

Fakour, "İran, yerin 7.000 metre derinliğindeki hidrokarbon rezervlerini belirlemek için kullanılabilecek hava manyetometrisi için ilk kez hafif bir uçak üretti" dedi.

NIOC yetkilisine göre uçak, veri toplamak için İran'ın tüm sahasının onda birini inceleyecek.

İran; Venezuela, Suudi Arabistan ve Kanada'nın hemen ardından dünyanın en büyük dördüncü petrol rezervine ve yaklaşık 34 trilyon metreküp ile kanıtlanmış en büyük gaz rezervlerinden birine sahip bulunuyor.