İran: Ülkenin batısındaki gösteriler sırasında bir yüzbaşı öldürüldü Güncel Haberler İran, Hemedan eyaletindeki protestolar sırasında Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir yüzbaşının göstericiler tarafından vurularak öldürüldüğünü duyurdu. İran, Hemedan eyaletindeki protestolar sırasında Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir yüzbaşının göstericiler tarafından vurularak öldürüldüğünü duyurdu. İran devlet televizyonuna göre, ülkenin batısında yer alan Hemedan eyaletinin Güvenlikten Sorumlu Vali Yardımcısı Hasan Rızania, dün eyalete bağlı Melayer kentindeki protestolar sırasında yaşananlara ilişkin bilgi verdi. Hemedan'daki bazı üniversitelerde sabah saatlerinde gösteriler yapıldığını aktaran Rızania, öğleden sonra ve akşam saatlerinde de kentteki sokaklarda toplanan bazı grupların "yıkıcı sloganlar attığını ve güvensizliğe neden olduğunu" söyledi. Güvenlik güçlerinin Melayer'de "kamu düzenini bozan" eylemcilere müdahale ettiğini kaydeden Rızania, göstericilerin liderlerini kovalarken açılan ateş sonucu Devrim Muhafızları Ordusu mensubu yüzbaşı Ali Nazari'nin hayatını kaybettiğini ifade etti. Kaynak: AA / Güncel Devrim Muhafızları İran Güncel Haberler

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