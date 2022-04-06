İran: UAEA'nın erişim izni istediği 4 konumla ilgili belgeleri sunduk

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına (UAEA) bildirilmemiş ve uranyum izleri bulunduğu öne sürülen 4 konumla ilgili gerekli belgeleri Ajansa sunduklarını duyurdu.

İran devlet televizyonunun haberine göre, İslami, 9 Nisan'da kutlanacak Ulusal Nükleer Teknoloji Günü öncesinde başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin nükleer programına ilişkin bilgi verdi.

Uluslararası müfettişlerin denetimine açılmayan 4 konumla ilgili UAEA'nın talep ettiği belgeleri sunduklarını aktaran İslami, "Belgeleri 20 Mart'ta UAEA'ya teslim ettik. Onlar da bu belgeleri incelediler ve muhtemelen bu konuyla ilgili nihai netice için UAEA temsilcileri yakın zamanda İran'ı ziyaret edecektir." dedi.

Söz konusu sorunların hazirana kadar çözüleceğini umduklarını aktaran İslami, sözü edilen bir konumun ise İran topraklarında dahi olmadığını ifade ederek, "Bahsettikleri mekanlardan biri hakkındaki belirsizlikler tamamen giderildi." diye konuştu.

İran'ın yüzde 60 saflıkta zenginleştirilmiş yüksek düzeyde uranyumu depolamasıyla ilgili haberlerin sorulması üzerine İslami, yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum miktarının yaklaşık iki buçuk kilo olduğunu ve tıbbi amaçlar için dönüştürüleceğini belirtti.

UAEA, Tahran'ın nükleer programının doğrulama ve gözlem faaliyetlerinde sorunlar yaşadığını belirterek, nükleer faaliyetlerle ilgili olduğundan şüphelenilen ve denetime tabi olmayan 4 noktaya erişim izni istiyordu.