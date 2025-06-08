İran: UAEA Kararına Yanıt Vereceğiz

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı Behruz Kemalvendi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu'ndan ülkesinin aleyhinde herhangi bir kararın çıkması durumunda UAEA ile işbirliğini azaltacaklarını söyledi.

Devlet televizyonunda katıldığı bir programda konuşan Kemalvendi, E3 olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya'nın nükleer anlaşmayı ihlal etmekle suçladıkları İran aleyhinde UAEA Yönetim Kurulu'ndan karar çıkartma ihtimalini değerlendirdi.

Kemalvendi, İran'a karşı Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını geri getirecek "tetik mekanizmasını (snapback)" harekete geçirmek için UAEA Yönetim Kurulu'nda Tahran aleyhinde karar çıkabileceğini belirterek, "Böyle olsa bile, tetik mekanizmasının etkinleştirilebileceği anlamına gelmez çünkü bu mekanizma İran yükümlülüklerini yerine getirmediğinde uygulanır. Tüm yükümlülüklerimizi yerine getirdik." dedi.

İran aleyhinde herhangi bir karara yanıt vereceklerini söyleyen Kemalvendi, "İran önceki kararlarda uyardı ancak dikkate almadılar ve sonuç olarak yüzde 60 zenginleştirme üretimini 7 kat artırdık. Şimdi de muhtemel karara karşı alınacak tedbirlerin bir kısmı teknik önlemler olacak ve diğer kısmı da Ajans ile yaptığımız işbirliğinin türü olacak. Ajans, İran'ın bugüne kadar sahip olduğu kapsamlı ve samimi işbirliğinin devam etmesini kesinlikle beklememeli." ifadelerini kullandı.

UAEA, 31 Mayıs'ta üye ülkelere gönderdiği raporda, İran'ın üç açıklanmayan lokasyondaki nükleer faaliyetlerini bildirmediğini ve ülkenin yüzde 60'a kadar saflıkta zenginleştirilmiş uranyum stoklarıyla ilgili endişelerini dile getirdi.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken 3 Avrupa ülkesi, nükleer anlaşmada yer verilen, "snapback" olarak adlandırılan ve İran'a anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle BM yaptırımlarını yeniden getirme imkanına sahip maddeyi işletmekle tehdit ediyor.

UAEA Yönetim Kurulu, 9 Haziran'da toplanacak. Toplantıda, UAEA'nın raporu doğrultusunda İran aleyhine karar çıkarılacağı öngörülüyor.