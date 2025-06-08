İran: UAEA Kararına Yanıt Vereceğiz

İran: UAEA Kararına Yanıt Vereceğiz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı Behruz Kemalvendi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) İran aleyhine bir karar alması durumunda işbirliğini azaltacaklarını duyurdu. Kemalvendi, geçmişteki uyarılarının dikkate alınmadığını ve İran'ın zenginleştirme üretimini artırdığını belirtti.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı Behruz Kemalvendi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu'ndan ülkesinin aleyhinde herhangi bir kararın çıkması durumunda UAEA ile işbirliğini azaltacaklarını söyledi.

Devlet televizyonunda katıldığı bir programda konuşan Kemalvendi, E3 olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya'nın nükleer anlaşmayı ihlal etmekle suçladıkları İran aleyhinde UAEA Yönetim Kurulu'ndan karar çıkartma ihtimalini değerlendirdi.

Kemalvendi, İran'a karşı Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını geri getirecek "tetik mekanizmasını (snapback)" harekete geçirmek için UAEA Yönetim Kurulu'nda Tahran aleyhinde karar çıkabileceğini belirterek, "Böyle olsa bile, tetik mekanizmasının etkinleştirilebileceği anlamına gelmez çünkü bu mekanizma İran yükümlülüklerini yerine getirmediğinde uygulanır. Tüm yükümlülüklerimizi yerine getirdik." dedi.

İran aleyhinde herhangi bir karara yanıt vereceklerini söyleyen Kemalvendi, "İran önceki kararlarda uyardı ancak dikkate almadılar ve sonuç olarak yüzde 60 zenginleştirme üretimini 7 kat artırdık. Şimdi de muhtemel karara karşı alınacak tedbirlerin bir kısmı teknik önlemler olacak ve diğer kısmı da Ajans ile yaptığımız işbirliğinin türü olacak. Ajans, İran'ın bugüne kadar sahip olduğu kapsamlı ve samimi işbirliğinin devam etmesini kesinlikle beklememeli." ifadelerini kullandı.

UAEA, 31 Mayıs'ta üye ülkelere gönderdiği raporda, İran'ın üç açıklanmayan lokasyondaki nükleer faaliyetlerini bildirmediğini ve ülkenin yüzde 60'a kadar saflıkta zenginleştirilmiş uranyum stoklarıyla ilgili endişelerini dile getirdi.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken 3 Avrupa ülkesi, nükleer anlaşmada yer verilen, "snapback" olarak adlandırılan ve İran'a anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle BM yaptırımlarını yeniden getirme imkanına sahip maddeyi işletmekle tehdit ediyor.

UAEA Yönetim Kurulu, 9 Haziran'da toplanacak. Toplantıda, UAEA'nın raporu doğrultusunda İran aleyhine karar çıkarılacağı öngörülüyor.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
Öcalan'a bayram ziyareti! İmralı'ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı

Öcalan'a bayram ziyareti! 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı
29 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın son halini kardeşi paylaştı

İki kez kalbi duran Nihal Candan'ın son görüntüsü korkuttu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Inter'de beklenen ayrılık resmen gerçekleşti

Inter'de beklenen ayrılık gerçekleşti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi

Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi
İlayda Alişan ve Oğulcan Engin Bodrum'da aşka geldi

Ünlü çift Bodrum'da romantik anlar yaşadı!
Ukrayna teslim almaya gelmedi, binlerce askerin cesedi tırlarda kaldı

Savaşın acı yüzü! Binlerce ceset soğutuculu tırlarda bekletiliyor
Bakanlık önünde hareketli dakikalar! Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu

Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu
Perihan Savaş'tan yıllar sonra gelen sürpriz! Bahçeye girdi, kirazları dalından yedi

Yeşilçam'ın efsanesi tarlaya girdi, hasadı başlattı
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama: Hastaneye geldiği ana göre çok daha iyidir

Resmi açıklama geldi! İşte Ferdi Zeyrek'in son durumu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.