İran, UAEA karar taslağına tepki olarak nükleer tesisteki iki gözlem kamerasını kaldırdı - Haberler

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İran, UAEA karar taslağına tepki olarak nükleer tesisteki iki gözlem kamerasını kaldırdı

AA - Ahmet Dursun - Güncel
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İran, UAEA karar taslağına tepki olarak nükleer tesisteki iki gözlem kamerasını kaldırdı

İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kuruluna sunulan karar taslağına yanıt olarak bir nükleer tesiste Ajans'ın gözlem için kullandığı iki kameranın kaldırıldığını açıkladı.

İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kuruluna sunulan karar taslağına yanıt olarak bir nükleer tesiste Ajans'ın gözlem için kullandığı iki kameranın kaldırıldığını açıkladı.

İran Atom Enerjisi Kurumundan yapılan açıklamada, bugün itibarıyla bir nükleer tesiste UAEA'ya ait çevrim içi zenginleştirme monitörü ile akış ölçer kameralarının kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, kameraların faaliyetinin zaten UAEA ile İran arasındaki Güvenlik Denetimi Anlaşması'nın dışında olduğunu ve nükleer tesislerde Ajans'ın gözlem için kullandığı standart gözlem kameralarının çalışmaya devam edeceği aktarıldı.

Söz konusu nükleer tesisin hangisi olduğu belirtilmese de İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini Natanz ve Fordo'daki tesislerinde sürdürdüğü biliniyor.

İran nükleer anlaşmasının Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya ile ABD, UAEA Yönetim Kuruluna "İran'ın nükleer programıyla ilgili endişelerinin" yer aldığı bir karar taslağı sunmuştu.

AA / Ahmet Dursun - Güncel

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