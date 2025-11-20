Haberler

İran, UAEA ile Kahire Anlaşması'nı Feshetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran, UAEA ile eylül ayında imzalanan Kahire Anlaşması'nı, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın ABD ile birlikte sunduğu karar tasarısının ardından feshettiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Erakçi, bu durumun İran'ın iyi niyetinin hiçe sayıldığını belirtti.

İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile eylülde imzalanan ve Ajans ile işbirliğinin yeniden başlatılmasını öngören Kahire Anlaşması'nı resmen feshettiğini duyurdu.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İngiltere, Fransa ve Almanya ile ABD'nin, UAEA Yönetim Kurulu'na İran aleyhinde sunduğu karar tasarısının ardından açıklama yaptı.

Karar tasarısını sunan ülkelerin "İran'ın iyi niyetini hiçe sayarak, UAEA'nın güvenilirliğini ve bağımsızlığını zedelediğini ve Ajans ile İran arasındaki etkileşim ve iş birliği sürecini aksattığını" söyleyen Erakçi, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın ağustosta Tahran'a Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını getiren süreci başlatmasının ardından UAEA ile eylülde imzalanan işbirliği anlaşmasının geçerli olmadığını belirtti.

Erakçi, "Bugün de UAEA Başkanı'na (Rafael Mariano Grossi) gönderilen resmi bir mektupta bu mutabakatın artık geçerli olmadığı ve feshedildiği duyuruldu." ifadelerini kullandı.

Kahire Anlaşması

İran, İsrail ve ABD'nin saldırıları sonrasında askıya aldığı denetimlerin yeniden başlamasını sağlayacak şekilde UAEA 9 Eylül'de Kahire'de anlaşmaya varmıştı.

Tahran'a BM yaptırımlarını kaldıran 2231 sayılı BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararında yer alan snapback mekanizmasının işletilmesinin ardından İran, anlaşmanın geçersiz olduğunu duyurmuştu.

UAEA Yönetim Kurulu'nda, İngiltere, Fransa ve Almanya ile ABD tarafından sunulan ve İran'ın, saldırıya uğrayan nükleer tesisleri ve zenginleştirilmiş uranyum stokları hakkında bilgi ve erişim talep eden kararı da bugün onaylanmıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
İzmir metrosunda panik: Yolculara küfür edip kapılara vurdu

Küfürler havada uçuştu, yolcular donup kaldı
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Milli Takım'a Arjantin'den transfer

Milli Takım'a Arjantin'den transfer
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısı taraftarları kara kara düşündürüyor

Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısına bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.