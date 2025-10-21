Haberler

İran, UAEA ile İşbirliği Anlaşmasını Geçersiz Saydı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, UAEA ile yapılan işbirliği anlaşmasının, BM yaptırımlarının geri getirilmesi nedeniyle geçersiz olduğunu belirtti. Laricani, işbirliğinin yeniden başlaması için UAEA'nın önerilerinin Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından incelenmesi gerektiğini vurguladı.

TAHRAN, 21 Ekim (Xinhua) -- İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'yla (UAEA) eylülde Kahire'de imzalanan işbirliği anlaşmasının, Fransa, İngiltere ve Almanya'nın İran'a yönelik Birleşmiş Milletler yaptırımları geri getirme mekanizmasını devreye alması nedeniyle geçersiz hale geldiğini söyledi.

Laricani, salı günü Tahran'da Iraklı mevkidaşı Kasım el-Araci ile düzenlediği ortak basın toplantısında ajansla ilişkilerinin geleceğine dair değerlendirmelerde bulundu.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Laricani, "Farklı bir sonuç istiyorlarsa, yaptırımları geri getirme mekanizmasını devreye sokmaktan kaçınmaları gerekiyordu" dedi.

Laricani, işbirliğinin yeniden başlaması yönünde ajansın yapacağı önerilerin, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından incelenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

İsrail ve ABD'nin nükleer tesislerine yönelik saldırılarının ajans tarafından kınanmamasını ve nükleer tesislerinin ve bilim insanlarının güvenliğine ilişkin endişelerini gerekçe gösteren İran, haziran ayında parlamentoda kabul edilen yasayla ajansla işbirliğini askıya almıştı.

UAEA başkanı Rafael Grossi'nin İran'ın yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum stokuna ilişkin son açıklamalarını da reddeden Laricani, Grossi'nin raporlarının "artık hiçbir etkisinin olmadığını" belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
