İran, UAEA'dan İsrail Saldırılarını Kınamasını Talep Etti

TAHRAN, 20 Haziran (Xinhua) -- İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (UAEA) "eylemsizliğine" derhal son verip İran'ın "barışçıl" nükleer tesislerine yönelik İsrail saldırılarını kınaması çağrısında bulundu.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İslami, perşembe günü İsrail'in günün erken saatlerinde İran'ın Merkezi eyaletine bağlı Hondab ilçesindeki Arak ağır su araştırma reaktör tesisine düzenlediği saldırının ardından Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi'ye bir mesaj gönderdi.

İslami, ajansa derhal "eylemsizliğine" son verme ve İsrail'in uluslararası hukuka aykırı olan eylemlerini kınama çağrısı yaptı.

Perşembe itibarıyla yedinci gününe giren İsrail-İran çatışması, İsrail'in 13 Haziran'da İran'a düzenlediği hava saldırılarında ülkenin askeri ve nükleer tesislerini vurması ve çok sayıda üst düzey askeri komutan ve nükleer bilim adamını öldürmesiyle başladı.

İran da İsrail'deki hedeflere füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenleyerek karşılık veriyor.