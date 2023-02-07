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İran, Türkiye'ye insani yardım malzemeleri gönderdi

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İran, Türkiye'ye insani yardım malzemeleri gönderdi

İran, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere destek için Türkiye'ye yardım uçağı gönderdi.

İran, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere destek için Türkiye'ye yardım uçağı gönderdi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, çadır ve gıda paketi gibi malzemelerin bulunduğu kargo uçağı Türkiye'ye gönderildi.

Depremden etkilenen bölgelere destek için yola çıkan kargo uçağının Gaziantep Havalimanı'na inmesinin planlandığı kaydedildi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

Reisi, gerekli her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını belirtmişti.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: AA / Güncel

Gaziantep Havalimanı Kahramanmaraş Türkiye İran Güncel Haberler

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