İran, Türkiye'ye insani yardım malzemeleri gönderdi Güncel Haberler İran, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere destek için Türkiye'ye yardım uçağı gönderdi. İran, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere destek için Türkiye'ye yardım uçağı gönderdi. İran resmi ajansı IRNA'ya göre, çadır ve gıda paketi gibi malzemelerin bulunduğu kargo uçağı Türkiye'ye gönderildi. Depremden etkilenen bölgelere destek için yola çıkan kargo uçağının Gaziantep Havalimanı'na inmesinin planlandığı kaydedildi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletmişti. Reisi, gerekli her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını belirtmişti. Kaynak: AA / Güncel Gaziantep Havalimanı Kahramanmaraş Türkiye İran Güncel Haberler

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