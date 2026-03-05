İran'dan "Türkiye'ye Füze" İddialarına Yalanlama

(ANKARA) - İranlı askeri yetkililer, devlet medyası üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye topraklarına herhangi bir füze fırlatıldığı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti. Açıklamada, İran'ın komşu ülke Türkiye'nin egemenliğine saygı duyduğu vurgulandı.

İran Devlet medyasının İran Genelkurmay Başkanlığı'na dayandırdığı habere göre, İran Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'ye yönelik herhangi bir füze saldırısı gerçekleştirildiği iddialarını "kesin bir dille" reddetti. Açıklamada, İran'ın "komşu ve dost ülke Türkiye'nin egemenliğine saygı duyduğu" vurgulandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesine dün düşen mühimmat parçasının ardından İran'ın Türkiye'ye füze fılattığı iddiaları gündeme gelmişti. Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu parçanın, hava savunma sistemlerinin yaptığı bir önleme sırasında kullanılan mühimmata ait olduğunu bildirmişti.

Kaynak: ANKA