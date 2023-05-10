İran, Türkiye ile Esed rejimi arasındaki süreci desteklediğini bildirdi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan; Türkiye, Rusya, İran ve Suriye'deki Esed rejimi Dışişleri Bakanlarının bir araya gelmesinin bölgede sürdürülebilir barış ve güvenliğin sağlanması ve Türkiye ile Suriye arasındaki iyi komşuluğun güçlendirilmesi yönünde güçlü bir mesaj...

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan; Türkiye, Rusya, İran ve Suriye'deki Esed rejimi Dışişleri Bakanlarının bir araya gelmesinin bölgede sürdürülebilir barış ve güvenliğin sağlanması ve Türkiye ile Suriye arasındaki iyi komşuluğun güçlendirilmesi yönünde güçlü bir mesaj olacağını söyledi.

İran devlet televizyonuna göre Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Moskova'da düzenlenen "Suriye konulu" toplantıda konuştu.

Bugün dünyanın uluslararası ilişkiler açısından benzersiz bir durumda olduğunu söyleyen Abdullahiyan, dünyanın bölgeselleşmeye doğru gittiğini ve ABD'nin gücünün gerilediğini ifade etti.

Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye krizinin çözümü için yürüttüğü Astana sürecinin bu ülkeler arasında işbirliğini geliştirdiğini ve bugünkü toplantıyı da bu sürecin tamamlayıcısı olarak gördüklerini belirten Abdullahiyan, "Suriye'de ve bölgede barışı sağlamak için Astana sürecini mümkün olduğunca güçlendirmek, bugünlerde omuzlarımıza yüklenen ağır görevdir." dedi.

Abdullahiyan, Esed rejimi ile Türkiye arasındaki müzakereleri memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayarak, bu müzakerelerin ve Ankara-Şam arasındaki ilişkilerinin iyileştirilmesinin hem iki ülke hem de bölge ülkelerinin çıkarına olacağını ve Tahran'ın da bu sürecin ilerletilmesi için tüm imkanlarını kullanacağını dile getirdi.

Abdullahiyan, konuşmasının devamında uluslararası toplumu teröre ve İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına karşı kararlı önlemler almaya çağırdı.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Rusya Dışişleri Bakanlığı binasında gerçekleşen toplantıya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad katılıyor.