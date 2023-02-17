İran, Türkiye'deki depremzedeler için 6 ton tıbbi yardım malzemesi gönderdi

İran, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için ilaç, sağlık ekipmanı ve tıbbi teçhizatın yer aldığı 6 ton tıbbi yardım malzemesi yolladı.

İran, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için ilaç, sağlık ekipmanı ve tıbbi teçhizatın yer aldığı 6 ton tıbbi yardım malzemesi yolladı.

Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi'nin hazırladığı tıbbi yardımların gönderilmesi dolayısıyla düzenlenen törene Türkiye'nin Tebriz Başkonsolosu Çetin Taner, Rektör Behmen Nekipur, öğretim üyeleri ve bazı öğrenciler katıldı.

Üniversite yerleşkesinde toplanan yardım malzemeleri, Tebriz'deki Doğu Azerbaycan Kızılay Merkezi'nde tıra aktarılarak uçakla Türkiye'ye ulaştırılmak üzere başkent Tahran'a gönderildi.

Türkiye'nin Tebriz Başkonsolosu Çetin Taner, yurt dışı temsilciliklerinin ülke dışından gelen yardımların koordinasyonunu sağladığını belirterek "Tebriz'deki yardımların koordinasyonunu yapıyoruz. Depremin ilk anlarından bu yana görev bölgemizde dost ve kardeş İran devleti ve halkı yardımlarını esirgemedi." ifadelerini kullandı.

Taner, başkonsoloslukta toplanan ayni yardımların AFAD'a teslim edilmek üzere sevkiyatının yapıldığını, şimdi de Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi'nin bağışlamış olduğu tıbbi yardım malzemelerinin naklinin gerçekleştirildiğini söyledi.

İran'a iletilen öncelikli ilaçlar listesi çerçevesinde hazırlanan paketlerin teslim alındığını aktaran Taner, "Yaklaşık 17 palet, her biri 400 kilo ağırlığında toplam 6 ton ağırlığında bir tıbbi yardım var burada. 4 tane de ameliyat masası bağışladılar." diye konuştu.

İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin yaralarının henüz taze olduğu bir dönemde Türkiye'ye yapılan bu yardımları anlamlı bulduklarını ifade eden Taner, "Bu yardımlar, en kısa sürede Türkiye'ye ulaştırılacaktır. Bunun yanı sıra Tahran'dan ve Tebriz'den yardımlar devam etmekte. Çok teşekkür ediyoruz." dedi.

"Üniversitemizin yardıma hazır olduğunu ilettik"

Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Behmen Nekipur da Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Türk milletine başsağlığı diledi.

Nekipur, depremlerden sonra İran'dan düzenli olarak bölgeye yardım gönderildiğini belirterek İran Kızılayı tarafından sevk edilen yardım ekiplerinin halihazırda alandaki çalışmalarını sürdüğünü vurguladı.

Depremden sonra Türkiye'nin Tebriz Başkonsolosluğu ile iletişime geçtiklerini anlatan Nekipur, "Üniversitemizin yaralıların burada tedavi edilmesi ve ihtiyaç duyulması halinde sağlık ekiplerinin Türkiye'ye gönderilmesi konularında yardıma hazır olduğunu kendilerine ilettik." diye konuştu.

Nekipur, Türkiye'ye ilk gönderilen yardım ekiplerinin arasında Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi doktorlarının da yer aldığını belirtti.

İhtiyaç duyulan malzemeler konusunda koordinasyonun sağlanmasından sonra ilaç, sağlık ekipmanı ve tıbbi teçhizatın yer aldığı 7 tona yakın yardım malzemesinin hazırlandığını söyleyen Nekipur, bunların İran Kızılayı aracılığıyla Türkiye'ye gönderileceğini ifade etti.

Nekipur, "Umarım bu yardımlar kısa zamanda Türk halkına ulaşır ve onların acılarını ve dertlerini bir nebze azaltır. Türk halkı için sağlıklı ve iyi günler diliyorum." dedi.

Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Sima Kamaran da Irak Süleymaniyeli olduğunu, üniversitedeki yabancı öğrencilerin temsilciliğini yaptığını söyledi.

Kamaran, yabancı öğrenciler adına Türkiye'ye başsağlığı dileyerek ellerinden gelebilecek her konuda yardımda bulunmak istediklerini ifade etti.

Bu günlerin geçici olduğunu söyleyen Kamaran, yardımlaşarak zorlukların aşılabileceğini sözlerine ekledi.