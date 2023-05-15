İran: Türk halkının seçimlere yüksek katılımı demokrasinin zaferidir

İran, Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine yüksek katılımın "demokrasinin bir zaferi" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

İran, Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine yüksek katılımın "demokrasinin bir zaferi" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kenani, "Türkiye Cumhuriyeti halkının yüksek katılımı ve seçimin başarıyla gerçekleştirilmesi, komşu Müslüman ülkede demokrasinin zaferinin bir göstergesidir. Türkiye halkını, seçimleri düzenleyenleri, liderleri ve siyasi partileri bu zaferden dolayı kutluyor, kendilerine hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.