İran, Trump'ın Mektubuna Yanıt Hazırlıyor

- İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "Trump'ın mektubuna cevap hazırlanıyor"

ERİVAN - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yazdığı mektuba ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD başkanının mektubuna henüz cevap vermedik ancak cevap hazırlanıyor ve en kısa sürede uygun bir kanal aracılığıyla iletilecek" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Ermenistan'da mevkiadaşı Ararat Mirzoyan ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e hitaben yazdığı mektuba ilişkin açıklamalarda bulundu. Arakçi, "ABD başkanının mektubuna henüz cevap vermedik ancak cevap hazırlanıyor ve en kısa sürede uygun bir kanal aracılığıyla iletilecek" dedi. Müzakerelere ilişkin konuşan Arakçi, "Müzakere konusunda tutumumuz net. Maksimum baskı, askeri tehditler ve artan ekonomik yaptırımlar altında ABD ile doğrudan müzakere etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Müzakere masasını terk etmeyeceğiz"

İran'ın nükleer programına ilişkin üç Avrupa ülkesi ve diğer ilgili ülkelerle görüşmelerin devam ettiğini belirten Arakçi, "İran, her zaman barışçıl nükleer programı konusunda güven ve şeffaflık sağlamak için müzakereye hazır olmuştur. Nükleer programımızla ilgili olarak hiçbir zaman müzakere masasını terk etmedik ve etmeyeceğiz" şeklinde konuştu. Arakçi, bölge ülkelerinin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini belirterek, "Uluslararası sınırların değiştirilmesine ve bölgedeki jeopolitik değişimlere karşıyız. Bu İran İslam Cumhuriyeti'nin sabit ve değişmez tutumudur" dedi. Bölgedeki sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini vurgulayan Arakçi, "Anlaşmazlıkların askeri yöntemlerle çözülmesine karşıyız" ifadelerini kullandı.

Kafkasya'daki barış anlaşması büyük önem taşıyor

Arakçi, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kafkasya'da barış ve istikrar için bu anlaşma büyük önem taşıyor. Aynı zamanda bölgedeki ekonomik iş birliğinin genişletilmesi açısından da kritik bir adım. Mevcut engellerin en kısa sürede aşılmasını ve anlaşmanın imzalanmasını umuyoruz" dedi. Bölgede gerilimin artma riskine dikkat çeken Arakçi, "Barış anlaşmasının imzalanmasıyla bu riskin en aza ineceğini ve bölgede kalıcı istikrarın sağlanacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump'tan Hamaney'e mektup

ABD Başkanı Donald Trump, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e mektup gönderdiğini belirterek İran'la bir nükleer anlaşmaya ilişkin müzakere teklifinde bulunduğunu belirtmişti. İran Dışişleri Bakanı Arakçi de devlet televizyonunda katıldığı bir programda, "Mektup ağırlıklı olarak tehdit içeriyor ancak bazı fırsatların da var olduğunu iddia ediyor. Mektubun tüm yönleri üzerinde çalıştık ve her noktasını dikkatle inceledik. Verilecek yanıtta tüm bu yönler dikkate alınacak ve hem tehditler hem de fırsatlar göz önünde bulundurulacak" ifadelerini kullanmıştı.