İran, Trump'ın Gazze Planına Yanıt Bekliyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu plana, Hamas ve Filistinlilerin vereceği yanıtı beklediklerini, sürdürülebilir çözümün ancak Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkını tanıyan bir planla olacağını düşündüklerini söyledi.

Erakçi, bulunduğu New York'ta CNN'e konuştu.

ABD Başkanı Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu plana ilişkin Filistinlilerin yanıtının ne olacağının sorulması üzerine Erakçi, " Orta Doğu'daki bu çatışmayla ilgili olarak son 80 yılda belki de 100'den fazla farklı plan yapıldı. Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkını tanıyan ve saygı gösteren planın sürdürülebilir plan olduğunu düşünüyorum." dedi.

Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini beklediklerini aktaran Erakçi, "Planı bugün öğleden sonra gördük ve Hamas ile Filistinlilerin buna nasıl tepki vereceğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Trump'ın Gazze planı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek, destek açıklaması yapmıştı.