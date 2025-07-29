İran, Trump'ın Gazze Müzakereleri Yönündeki İddialarını Reddetti

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Gazze'deki ateşkes müzakerelerine müdahale ettiği yönündeki iddialarını yalanladı. Bekayi, Hamas müzakerecilerinin bağımsız hareket ettiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran yönetiminin Gazze'deki ateşkes müzakerelerine müdahale ettiği yönündeki iddiasını yalanladı.

İran resmi haber ajansı IRNA, Bekayi'nin konuya ilişkin yazılı açıklamasını yayımladı.

Bekayi, Hamas müzakerecilerinin bu konuda üçüncü tarafların müdahalesine ihtiyaçları olmadığını belirtti.

İranlı sözcü, Gazze halkının acılarını hafifletecek ve İsrail'in işlediği suçları durduracak her türlü süreci desteklediklerini kaydetti.

ABD Başkanı Trump, dün, İskoçya'da İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşmesinde basın mensuplarına, "Bence onlar (İran) bu müzakereye dahil oldular. Hamas'a sinyaller ve talimatlar verdiler. Bu iyi bir şey değil." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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