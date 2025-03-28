Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı

Bayram yolu kana bulandı! 6 ölü, 3 ağır yaralı
Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem! 25 kişi hayatını kaybetti

Ülke şokta! 7.7'lik deprem coğrafyayı beşik gibi salladı
İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu

İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu
973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi

973 bin liralık hayali iftar

İran, Trump'a Mektubunu Umman Üzerinden Gönderdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, ABD Başkanı Trump'ın nükleer müzakerelere ilişkin mektubuna yanıtı Umman aracılığıyla gönderdiklerini açıkladı. Erakçi, mevcut durumu ve Trump'ın önerisini kapsamlı şekilde dile getirdiklerini belirtti.

TAHRAN, 28 Mart (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer müzakerelere ilişkin mektubuna yanıtlarını Umman aracılığıyla ilettiklerini açıkladı.

Erakçi perşembe günü İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya verdiği demecinde resmi mektubun "çarşamba günü Umman aracılığıyla uygun bir şekilde gönderildiğini" söyledi.

Erakçi, mevcut duruma ve Trump'ın önerisine ilişkin görüşlerini "kapsamlı şekilde" ortaya koyduklarını kaydetti.

ABD'nin Tahran'a yönelik sözde "maksimum baskı" politikası ve askeri tehditleri devam ederken doğrudan müzakerelere sıcak bakmadıklarını vurgulayan Erakçi, geçmişte olduğu gibi dolaylı müzakerelerin mümkün olabileceğini ifade etti.

Trump mart ayı başında Fox Business'e verdiği söyleşide İran yönetimine bir mektup göndererek yeni bir nükleer anlaşma için müzakere çağrısında bulunduğunu duyurmuştu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.