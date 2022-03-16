İran Trafik Polisi Başkanı yerli otomobillerin kalitesini eleştirdi Açıklaması - Haberler

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İran Trafik Polisi Başkanı yerli otomobillerin kalitesini eleştirdi Açıklaması

AA - Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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İran Trafik Polisi Başkanı yerli otomobillerin kalitesini eleştirdi Açıklaması

İran Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Polisi Başkanı Kemal Hadiyanfer, ülkesinde üretilen otomobillerin kalitesinin düşük olmasından şikayet etti.

İran Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Polisi Başkanı Kemal Hadiyanfer, ülkesinde üretilen otomobillerin kalitesinin düşük olmasından şikayet etti.

İran devlet televizyonuna konuşan Hadiyanfer, yerli otomobillerle ilgili son günlerde artan şikayetlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hadiyanfer, "100 kazadan 93'ünde araçların hava yastıkları açılmıyor. Otomobil üreticileri, hava yastığının açılması için sürücülerin doğru açıdan çarpmaları gerektiğini söylüyor." dedi.

Yerli otomobillerin kalitesini eleştiren Hadiyanfer, "Arabalarımız ne güzel ne güvenli ne de kaliteli; ayrıca çok da pahalı. 1 milyon yerine 3 milyon otomobil üretmek övünülecek bir şey değil. Araçların sayısını artırmak yerine kalitesini ve güvenliğini artırmalıyız." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 2 Mart'ta kamu teşekkülü İran Hohro (IKCO) otomobil fabrikasında incelemelerde bulunmuş, ardından yerli otomobil üretiminde kalitenin artırılması ve araçlara 3 yıl veya 60 bin kilometre garanti verilmesi konusunda genelge yayımlanmıştı.

AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü, yerli oto, Otomobil, İran, Güncel, Haberler

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