İran, Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonu'na Katılma Yasasını Onayladı

İran Meclisi, Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonu'na katılım yasasını onayladı. Yasa, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a gönderilerek yürürlüğe girmesi için süreç başladı. Ancak, bazı milletvekillerinin itirazları ve tartışmalar devam ediyor.

İran'da uzun yıllar bekletilen Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonu'na (CFT) katılım yasası, onaylanmasının ardından yürürlüğe girmesi için Meclis Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a gönderildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Anayasa'nın 123. Maddesi uyarınca "Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme'ye Katılıma İlişkin Kanun"u Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a iletti.

İran'da terörizmin finansmanının önlenmesi ve kara parayla mücadele yasası tartışmaları

İran'da Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütüne (OECD) bağlı Mali Eylem Görev Gücü (FATF) ile CFT ve Palermo Konvansiyonu ile uyumu öngören yasa tasarıları, eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin hükümeti döneminde Meclise sunulmuştu.

Tasarılar, Mecliste uzun tartışmaların ardından kabul edilmişti ancak Devletin Maslahatını Teşhis Konseyi tarafından nihai onayı almamıştı.

Yasa, muhafazakarlar arasında ülkenin "hassas finansal bilgilerinin düşmanlara açılacağı ve devrimci güçlere yardımın engelleneceği" şeklinde tepkilere neden olmuştu.

Son olarak Devletin Maslahatını Teşhis Konseyi Başkanı Sadık Amuli Laricani, 16 Mart'ta yaptığı açıklamada, Konsey'in CFT ve Palermo Konvansiyonu'na "koşullu katılımı" onaylayabileceğini duyurmuştu.

CFT'ye katılım yasası 1 Ekim'de Konsey tarafından şartlı onaylanmıştı. Söz konusu şartın ise "Konvansiyonun hükümet tarafından uygulanmasında İran'ın iç hukukunu ölçüt olacağı" şeklinde aktarılmıştı.

Onayın ardından bazı milletvekilleri, Meclisin kararına itiraz ederek yasanın uygulanmaması için Meclise önerge sunmuştu.

İranlı Milletvekili Feridun Himmeti, bazı milletvekillerinin karşı çıktığı yasanın Rusya ve Çin tarafından Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının ardından İran ile işbirliğini sürdürmenin "temel koşulu" olarak öne sürüldüğü için onaylandığını söyledi.

İran'ın kara listeye alındığı FATF'a uyum yasası ise hala onaylanmadı.

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, şubat ayında yaptığı açıklamada, ülkesinin şu anda kara listede bulunduğu FATF'a katılımının yaptırımlardan kurtulmaları için gerekli olduğunu ve bunun da "dünyadaki terör örgütleriyle ilişkili olmadıklarını kanıtlamalarını gerektirdiğini" ifade etmişti.

500
