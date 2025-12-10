Haberler

İran devlet televizyonu, haziranda "İsrail'e ait F-35 vuruldu" haberinin doğru olmadığını kabul etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

IRIB Genel Müdürü Peyman Cebeli, İsrail'in F-35 uçaklarının vurulmasına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını kabul etti ve bilgi akışının hatalı olduğunu açıkladı.

İran Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) Genel Müdürü Peyman Cebeli, haziranda İran ile İsrail arasındaki savaş sırasında İsrail'in F-35 savaş uçaklarının vurulduğuna dair devlet televizyonunda yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ilk kez açıkça duyurdu.

Başkent Tahran'da "Öğrenci Günü" dolayısıyla düzenlenen bir etkinlikte konuşan Cebeli, söz konusu haberlerin resmi askeri kaynaklardan gelen bilgiler doğrultusunda yayımlandığını ancak daha sonra bu bilgilerin hatalı olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

IRIB'in bu süreçte bağımsız doğrulama imkanına sahip olmadığını belirten Cebeli, "Bilgi akışı başka kurumların kontrolündeydi. Bizim teyit etme şansımız yoktu." ifadelerini kullandı.

Bu hatanın kurumun güvenilirliğine zarar verdiğini kabul eden Cebeli, olayın İran medyasına yönelik eleştirileri artırdığını belirterek bundan sonra doğrulama süreçlerinin güçlendirileceğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
Kimya fabrikasında yangın! Patlama sesleri duyuluyor, dumanlar şehri kapladı

Kimya fabrikasında büyük yangın! Patlama sesleri art arda geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki çocuğun kolunu kırarak intikam aldı

9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki arkadaşından böyle "intikam" aldı
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
İşe her gün 40 dakika erken geldiği için kovuldu

İşe her gün 40 dakika erken gelmesi başına bela açtı
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı! İfadede vahim uyuşturucu iddiası

Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı
Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia

Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia
Ece Sükan'dan derin dekolte: Kapatmasa daha iyi olurmuş

İddialı dekoltesiyle geceye damga vurdu! Yorumlar bomba
Tarih netleşti! TOKİ, 37 ildeki 252 arsayı satışa çıkarıyor

Tarih netleşti! İstanbul dahil 37 ildeki yüzlerce arsa satışa çıkıyor
Türk futbolunun bittiğinin özeti! Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim

Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim
Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü

Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü
Galatasaraylı fanatik taraftardan ağızları açık bırakan hareket

Herkes onu konuşuyor! Böyle fanatiklik görülmedi
Bedelli askerlik ücretine rekor zam geliyor! Yeni ücret belli oldu

Bedelli askerliğe rekor zam! Yeni ücret belli oldu
title