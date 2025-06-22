İran, Tel Aviv ve Hayfa'da 14 Askeri Noktayı Vurduğunu İddia Etti
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Tel Aviv ve Hayfa'da 14 stratejik askeri noktanın hedef alındığını açıkladı. Vurulan yerler arasında önemli askeri ve teknolojik tesisler bulunuyor.
İran, dünkü saldırılarda Tel Aviv ve Hayfa'da 14 stratejik askeri noktanın vurulduğunu iddia etti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Nayini, "İşgal altındaki topraklara yönelik 18. dalga roket saldırılarının sonucunda Hayfa ve Tel Aviv'de 14 stratejik askeri nokta başarıyla hedef alındı." dedi.
Nayini, vurulan yerler arasında İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı yapay zeka şirketininin binasıyla Hayfa'nın merkezindeki askeri sanayi yazılım şirketlerinin ofislerinin bulunduğu Yelken Kulesi"nin bu operasyonda uzun menzilli Kadir-F füzesiyle vurulduğunu söyledi.???????
???????
Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel