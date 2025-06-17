İran, Tel Aviv'deki Askeri İstihbarat Üssüne Saldırı Düzenledi İddiası

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İran, Tel Aviv'deki Askeri İstihbarat Üssüne Saldırı Düzenledi İddiası
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İran, İsrail'in Tel Aviv yakınlarındaki Glilot üssüne yönelik bir saldırı gerçekleştirdiği iddialarıyla gündeme geldi. İran Kara Kuvvetleri Komutanı, ayrıca son 24 saat içinde Tel Aviv ve Hayfa'daki stratejik hedeflerin uzun menzilli kamikaze İHA'larla vurulduğunu açıkladı.

( ANKARA ) – İran'ın, İsrail'in Tel Aviv yakınlarındaki Glilot üssü çevresinde yer alan bir askeri istihbarat lojistik merkezine saldırı düzenlediği iddia ediliyor. Öte yandan İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kioumars Heydari, son 24 saat içinde Tel Aviv ve Hayfa'daki hedeflerin uzun menzilli kamikaze İHA'larla vurulduğunu açıkladı.

İran medyasında yer alan iddialara göre, saldırı Glilot üssü yakınındaki hedefe yönelik gerçekleştirildi. Mossad'a ait üssün İran saldırılarının hedefi olduğu haberi sosyal medyada hızla yayıldı. Olayla ilgili henüz İsrail makamlarından resmi bir açıklama yapılmadı. Söz konusu üs, İsrail askeri istihbarat birimlerinin lojistik ve teknik altyapısında önemli bir yer tutuyor. Saldırının boyutu ve olası can kayıplarına ilişkin bilgiler netlik kazanmış değil.

Öte yandan İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kioumars Heydari, son 24 saat içinde Tel Aviv ve Hayfa'daki bazı stratejik hedeflerin uzun menzilli kamikaze İHA'larla vurulduğunu açıkladı. Heydari, söz konusu insansız hava araçlarının "yüksek yıkıcı güce ve nokta atışı isabet oranına" sahip olduğunu belirtti. Açıklamasında, "Siyonist rejime ait önemli hedefler başarıyla imha edildi" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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