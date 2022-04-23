İran, Taliban ile yaşanan anlaşmazlık üzerine Dogarun sınırını geçici olarak kapattı - Haberler

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İran, Taliban ile yaşanan anlaşmazlık üzerine Dogarun sınırını geçici olarak kapattı

AA - Ahmet Dursun - Güncel
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İran, Taliban ile yaşanan anlaşmazlık üzerine Dogarun sınırını geçici olarak kapattı

İran'ın, Taliban yönetimi ile "yol çalışmaları" nedeniyle yaşadığı anlaşmazlığın ardından ülkenin doğusunda Afganistan'a açılan Dogarun Sınır Kapısı'nı geçici olarak kapattığı belirtildi.

İran'ın, Taliban yönetimi ile "yol çalışmaları" nedeniyle yaşadığı anlaşmazlığın ardından ülkenin doğusunda Afganistan'a açılan Dogarun Sınır Kapısı'nı geçici olarak kapattığı belirtildi.

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'e göre, Afganistan sınırında İran sınır muhafızları ile Taliban güçleri arasında bugün "Taliban'ın sınırda yol inşa çalışmaları başlatması üzerine" anlaşmazlık yaşandı.

Bunun üzerine Dogarun sınırı geçici olarak kapatılırken, sorunun çözümü için İran sınır muhafızları ile Afgan yetkililer arasında görüşmelerin başladığı kaydedildi.

İran ve Afganistan arasındaki kara yolu taşımacılığı için en önemli geçiş noktalarından sayılan Dogarun Sınır Kapısı, İran'ın doğusundaki Rezevi Horasan eyaleti ile Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetini birbirine bağlıyor.

AA / Ahmet Dursun - Güncel

Afganistan, Taliban, İran, Güncel, Haberler

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