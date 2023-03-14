İran, Tahran-Riyad İlişkilerindeki Normalleşmede Çin'in Oynadığı Önemli Role Dikkat Çekti

TAHRAN, 14 Mart (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Tahran'la Riyad arasında ilişkilerin tekrar başlamasında oynadığı önemli rolün, Beijing'in Ortadoğu'da barış, istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çabalarının bir parçası olduğunu söyledi.

TAHRAN, 14 Mart (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Tahran'la Riyad arasında ilişkilerin tekrar başlamasında oynadığı önemli rolün, Beijing'in Ortadoğu'da barış, istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çabalarının bir parçası olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Pazartesi günkü haftalık basın toplantısında, İran ve Suudi Arabistan heyetlerine ev sahipliği yapan ve iki taraf arasında mesaj alışverişini sağlayan Çin'in, iyi niyetle İran ile Suudi Arabistan arasında bir anlaşmanın sağlanmasına yönelik başarılı bir toplantı düzenlenmesine yönelik zemin hazırladığını ifade etti.

Kenani, İran'ın bu tür rolleri her zaman övdüğünü çünkü bölgede barış, istikrar ve güvenliğin sağlanmasının, istikrar ve güvenlikten fayda gören tüm ülkelerin toplu çıkarlarının gözetilmesine katkıda bulunduğunu söyledi. İranlı sözcü, Çin hükümetinin rolünün, ortak faydaya ve tüm tarafların çıkarlarına hizmet ettiğini de belirtti.

İlişkileri normale dönen Tahran ve Riyad'ın, işbirliğini artırmak suretiyle sadece kendi çıkarlarına hizmet etmeyeceğini, aynı zamanda bölgesel işbirliği ve yakınlaşmanın artırılmasına olumlu bir etki yapacağını belirten Kenani, anlaşmanın uluslararası arenada da olumlu etkilerinin olacağını vurguladı.

Çin, Suudi Arabistan ve İran, Cuma günü Suudi Arabistan'la İran'ın, diplomatik ilişkileri yeniden başlatma ve iki ay içinde elçilikleri ve misyonları yeniden açma konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Çin, Suudi Arabistan ve İran tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, 6-10 Mart tarihlerinde Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen görüşmelerde Suudi Arabistan heyetine Suudi Arabistan Devlet Bakanı, Bakanlar Kurulu Üyesi ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Musaid bin Muhammed Al-İban'ın, İran heyetine ise İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Amiral Ali Şemhani'nin başkanlık ettiği ifade edildi.