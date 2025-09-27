Haberler

İran Tahran'da Ağır Silahlarını Sergiledi

İran, Tahran'da düzenlenen 'Kutsal Savunma Haftası' etkinliklerinde balistik füzeler, hava savunma sistemleri ve insansız hava araçları gibi ağır silahlarını sergiledi. Geçit töreninin bu yıl güvenlik gerekçesiyle yapılmadığı bildirildi.

İran, başkent Tahran'da aralarında balistik füzeler, hava savunma sistemleri ve insansız hava araçlarının da bulunduğu ağır silahlarını sergiledi.

İran'da "Kutsal Savunma Haftası" adıyla anılan ve Irak ile 1980'de başlayıp 8 yıl süren savaşın 44. yılında Tahran'da Meclis yakınındaki Baharistan Meydanı'nda sergilenen silahların yanına İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in posteri asıldı.

Askeri teçhizatlar ve silahların arasında balistik füzeler, hava savunma sistemleri ve insansız hava araçlarının da bulunduğu ağır silahlar dikkati çekti.

Diğer yandan, "Kutsal Savunma Haftası" kapsamında her yıl düzenlenen askeri geçit töreni bu sene güvenlik gerekçesiyle yapılmadı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
