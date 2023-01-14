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İran: Suudi Arabistan, İran ile ilişkilerini normalleştirmeye henüz hazır değil

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İran: Suudi Arabistan, İran ile ilişkilerini normalleştirmeye henüz hazır değil

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ülkesinin Suudi Arabistan ile diplomatik ilişkilerini normalleştirmeye hazır olduğunu ancak Riyad yönetiminin buna henüz hazır olmadığını iddia etti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ülkesinin Suudi Arabistan ile diplomatik ilişkilerini normalleştirmeye hazır olduğunu ancak Riyad yönetiminin buna henüz hazır olmadığını iddia etti.

Abdullahiyan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki temaslarının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ülkesi ile diplomatik ilişkileri bulunmayan Suudi Arabistan ile ilişkilerin yeniden tesisi için Irak'ın başkenti Bağdat'ta gerçekleştirilen görüşmelere değinen Abdullahiyan, "Bağdat'ta Suudi Arabistan ile şu ana kadar 5 defa görüşme yaptık. Diplomatik ilişkileri normal hale getirmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

"Tahran'ın Riyad ile Bağdat'ta sürdürdüğü müzakereler iyidir ve ilerleme kaydedildi." diyen Abdullahiyan, "Suudi Arabistan ise İran ile ilişkilerini normalleştirmeye henüz hazır değil." değerlendirmesini yaptı.

Bağdat'taki müzakere görüşmelerinde sadece "ikili ilişkilerin" ele alınmadığının altını çizen İranlı Bakan, Tahran ve Riyad arasında güvenlik görüşmelerinin de masaya yatırıldığını kaydetti.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Beyrut'a gelen Abdullahiyan, ilk önce Lübnanlı mevkidaşı Abdallah Buhabib, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ve ardından Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile bir araya gelmişti.

Kaynak: AA / İdiris Okuduci - Güncel

Suudi Arabistan Bağdat Riyad İran Güncel Haberler

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