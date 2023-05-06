İran, Suriye'nin İletişim Uyduları İnşa Etmesine Yardım Edecek

TAHRAN, 6 Mayıs (Xinhua) -- İran Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı İsa Zarepur, İran'ın Suriye'ye iletişim uyduları inşa etmesine yardım edeceğini söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'da Cuma günü çıkan habere göre bakan söz konusu açıklamayı Suriye'nin başkenti Şam'a yaptığı iki günlük ziyaret sırasındaki bir toplantının oturum arasında yaptı.

Zarepur, ziyareti sırasında Suriye tarafıyla mutabakat zaptı imzaladığını ve Suriye İletişim ve Teknoloji Bakanı İyad Muhammed el-Hatib ve yardımcılarıyla bir görüşmeye katıldığını söyledi.

İran iletişim ürünlerinin Suriye'ye ihracatının artırılması konusunda çeşitli anlaşmalara varıldığını söyleyen Zarepur, iki tarafın diğer ikili konuların yanı sıra gerekli Suriye altyapısının geliştirilmesine İranlı özel şirketlerin katılımı hakkında görüştüklerini de sözlerine ekledi.

Zarepur, İran'ın uydu inşa edip Dünya'nın alçak yörüngesine fırlatma yeteneğine sahip dünyadaki 10 ülke arasında yer aldığını söyledi.

Zarepur, iki günlük Suriye ziyaretinde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye eşlik eden üst düzey heyette yer alıyordu.

Çarşamba ve Perşembe günleri Suriye'yi ziyaret eden Reisi, Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad ile kapsamlı siyasi ve ekonomik görüşmeler gerçekleştirdi.