İran, Sudan'dan 65 vatandaşını tahliye etti

İran, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların yaşandığı Sudan'dan 65 vatandaşını tahliye ettiğini bildirdi.

İran, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların yaşandığı Sudan'dan 65 vatandaşını tahliye ettiğini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Sudan'daki İranlıların tahliyesine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre Kenani, Sudan'da olayların başlamasından bu yana Bakanlık olarak bu ülkedeki 65 vatandaşın tahliyesi için gerekli düzenlemeleri yaptıklarını belirtti.

İranlıların Hartum'dan Port Sudan'a getirildiğini aktaran Kenani, daha sonra oradan da Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı'na nakledildiğini kaydetti.

Kenani, İran vatandaşlarının, Suudi Arabistan'dan İran'a nakli için de çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

İranlı Sözcü, Suudi Arabistan'ın gösterdiği işbirliği ve Sudan hükümetinin yardımları için teşekkür etti.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.