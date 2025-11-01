Haberler

İran, Sudan'daki Katliamları Kınadı ve Destek Verdi

Güncelleme:
İran, Sudan'ın Faşir kentindeki sivillere yönelik katliamları kınadı. Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Sudan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine destek verdiklerini ifade etti.

İran, Sudan'ın Faşir kentinde sivillere yönelik katliamları kınayarak, Sudan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine destek verdiğini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salim ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Sudan'ın batısındaki Faşir kentinde gerçekleştirilen saldırıları kınadıklarını belirten Erakçi, İran'ın Sudan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine destek verdiğini mevkidaşına iletti.

Sudan Dışişleri Bakanı Salim de ülkesindeki son gelişmelere ilişkin İranlı mevkidaşına bilgi vererek, İran'ın Sudan'ın meşru hükümetine verdiği destek ve ülke halkıyla dayanışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nın kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nın sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
