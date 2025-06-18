İran, Subaşı Radar Sistemini Yeniden Faaliyete Geçirdi

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İsrail'in saldırılarının ardından İran'ın Hemedan'daki Subaşı radar siteminin yeniden devreye alındığı bildirildi. Radar sisteminin yeni teknik kabiliyetlerle daha etkili gözetleme yapacağı ifade edildi.

İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ilk anlarında hedef alındığı açıklanan Hemedan'daki Subaşı radar siteminin yeniden gözetleme faaliyetlerine başladığı bildirildi.

İran devlet televizyonu konuya ilişkin haberinde, Subaşı radar sisteminin yeniden devreye alındığını aktardı.

Haberde, "bölgedeki düşman hedeflerin tespiti, teşhisi ve durdurulması alanında savunma kabiliyetlerinin artırılması amacıyla yeniden devreye alınan radar siteminin yeni olduğu ve hava savunma alanında güncel teknik kabiliyetleri bulunduğu" ifade edildi.

İran'ın önemli radar sistemlerinden Subaşı'nın yeniden faaliyete geçmesiyle, bölgedeki taramanın daha yüksek doğruluk ve istikrarla devam edeceği, bununla da hava gözetleme alanında operasyonel hazırlık düzeyinin artacağı kaydedildi.

? İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
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