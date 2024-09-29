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İran, Siyonist Rejime Tepkisini Zamanında Açıklayacak

İran, Siyonist Rejime Tepkisini Zamanında Açıklayacak
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İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cevad Zarif, Siyonist rejimin suçlarına karşı İran'ın yanıtının uygun zamanda verileceğini söyledi. İran İslami Şura Meclisi'nde milletvekilleri, 'ABD'ye ölüm' ve 'İsrail'e ölüm' sloganları attı.

(ANKARA) - İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cevad Zarif, "Siyonist rejimin suçlarına karşı İran'ın tepkisi uygun zamanda ve İran'ın tercihine göre verilecek" dedi. İran İslami Şura Meclisi milletvekilleri de meclisin açık oturumunda "ABD'ye ölüm" ve " İsrail'e ölüm" sloganları attı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'da yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zarif, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah için Hizbullah'ın Tahran'daki temsilciliğinde düzenlenen anma törenine katıldı. Zarif, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Siyonist rejimin suçlarına karşı İran'ın tepkisi uygun zamanda ve İran'ın tercihine göre verilecek" dedi.

Öte yandan Mehr Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; İran İslami Şura Meclisi milletvekilleri, bugün meclisin açık oturumunda "ABD'ye ölüm", "İsrail'e ölüm" sloganlarıyla Nasrullah'a yönelik suikastı kınadı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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