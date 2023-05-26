İran Sınırındaki Güvenlik Duvarı Çalışmaları Devam Ediyor

KAÇAK göçmenlerin yasa dışı geçişlerinin engellenmesi için Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde başlatılıp, Van'ın Çaldıran ve Hakkari'nin Yüksekova ilçesine kadar olan İran hattındaki 560 kilometrelik sınıra modüler beton duvar örme çalışmaları devam ediyor. Van-İran sınır hattında planlanan 295 kilometrelik duvarın 96 kilometresi tamamlanırken, geri kalan kısmın bitirilmesi için de çalışmalar sürüyor.

Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde başlatılan, Ağrı'nın Doğubayazıt ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesi hattına kadar uzanan modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları devam ederken, tedbirler de artırılıyor. Kaçak geçişlerin engellenmesi için 2021'de, Van-İran sınır hattında bulunan 295 kilometrelik bölümdeki çalışmalarda, Çaldıran ve Özalp ilçeleri sınırlarında bulunan 96 kilometrelik kısım tamamlandı. Geri kalan bölümde de yüksekliği çelik tellerle birlikte 5 metreyi, genişliği ise 2,87 metreyi bulan beton bariyerler döşeniyor. Beton bariyerler döşenirken, aynı güzergahta kaçak geçişlerin engellenmesi için hendekler de kazıldı. Jandarma, hudut birlikleri ve özel harekat polisleri de sınırda gerekli güvenlik önlemleri alıyor. Önlemlerle, son 3 yılda 155 bin 774 kaçak göçmenin geçişleri engellendi.

Van Vali Yardımcısı Furkan Duman, Özalp Kaymakamı Muhammed Emin Nasır ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Kaplan, duvar çalışmalarının yapıldığı sınır hattında inceleme yapıp, yetkililerden bilgi aldı. Van Valiliği'nden yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde İçişleri Bakanlığı'na tevdi edilen sınır, kıyı ve kara sularımızın muhafaza ve emniyetini sağlama görevinin verdiği yetki ve 'hudut namustur' şiarıyla ülkemizin sınır güvenliğine yönelik yatırım ve faaliyetlerimiz kesintisiz bir şekilde sürmektedir. İran sınırının tamamında devam eden güvenlik duvarı ve devriye yolu inşa çalışmalarının da ivedilikle sonuçlandırılmasıyla birlikte ülkemiz doğu sınırları fiziksel bir engel sistemiyle tahkim edilmiş, güçlendirilmiş olacaktır. Ülkemizin bütün sınırları caydırıcılığı yüksek, anında müdahaleye olanak verir altyapı sağlayan Sınır Fiziki Güvenlik sistemleriyle donatılmış olacaktır. Geleneksel bir şekilde insan gücü ve fiziki güvenlik sistemlerine dayanan sınır güvenliği yaklaşımının yanı sıra teknolojik güvenlik sistemlerinin temin ve tesisine yönelik yoğun çalışmalarımız da devam etmektedir. Bugüne kadar Van ilinde 96 kilometre güvenlik duvarı ve devriye yolunun inşası tamamlanmıştır, kısa sürede yaklaşık 295 kilometrelik hattın tamamının fiziki güvenlik sistemleriyle güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Elektro-optik kulelerin 103 tanesi Van ilimiz sınırlarındadır, hudut boyunda yapımı devam eden enerji nakil hatlarına yönelik yatırımın güncel değeri 300 milyon TL tutarındadır ve Van ilimizde yapımı tamamlanan asansörlü kule sayısı 6'dır. Sınırlarımızdaki teknolojik güvenlik sistemlerinin tamamlanmasına yönelik çalışma ve yatırımlarımız sürmekte olup kısa vadede bütün sınırlarımızın en gelişmiş teknolojik sistemlerle donatılması sağlanacaktır. (DHA)