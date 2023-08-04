Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu'nun talimatlarıyla berivanlara akaryakıt desteği verildi. Yüksekova merkeze 41 kilometre uzaklıktaki İran sınırında bulunan Esendere Belde Belediyesi, son dönemlerde akaryakıttan dolayı zorlanan çiftçilerin yaylalara daha rahat gitmeleri için atağa geçti. Başkan Büyüksu, beldede yaşayan berivanların yaylaya gitmek için hiçbir şekilde sorun yaşamaması için akaryakıt desteği sağladı.

- İran sınırındaki berivanlara akaryakıt desteği

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu'nun talimatlarıyla berivanlara akaryakıt desteği verildi.

Yüksekova merkeze 41 kilometre uzaklıktaki İran sınırında bulunan Esendere Belde Belediyesi, son dönemlerde akaryakıttan dolayı zorlanan çiftçilerin yaylalara daha rahat gitmeleri için atağa geçti. Başkan Büyüksu, beldede yaşayan berivanların yaylaya gitmek için hiçbir şekilde sorun yaşamaması için akaryakıt desteği sağladı.

Açıklamalarda bulunan Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, "Beldemizde küçükbaş hayvancılık yapan çiftçilerimizin akaryakıt zamları nedeniyle sıkıntılı günler yaşadığını ve bu sıkıntılarını bir an önce çözüme kavuşturmak adına belediye olarak imkanlarımızı seferber ettik. Tarım ve hayvancılığı yaygınlaştırmak için beldemizdeki çiftçilerimiz ile beraber üretmeye devam edeceğiz. Akaryakıt zamları nedeniyle zor günler yaşayan çiftçilerimizi yalnız bırakmayarak, beldemizdeki tüm berivanlarımızı her gün yaylalara ücretsiz bir şekilde taşıyacağız. Üreten, yetiştiren, durmadan çalışan ülkemizin emekçilerine teşekkürler" ifadelerini kullandı.