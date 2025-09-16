Haberler

İran Sınırında Uyuşturucu Operasyonu: 14 Kilo Aşırı Madde Ele Geçirildi

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, İran sınırında gerçekleştirdiği devriye faaliyetlerinde 14 kilo 342 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Ele geçirilen uyuşturucu, yerel jandarma ekiplerine teslim edildi.

Ele geçirilen uyuşturucunun Çaldıran ve Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
