İran sınırında bekleyen tır şoförlerinden tepki

Ağrı'da, Gürbulak Gümrük Kapısı'ndan İran'a geçmek için 4 gündür bekleyen tır şoförleri duruma tepki gösterdi. Doğubazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Kapısı'nda tır şoförleri araçları için 4 gündür İran sınırına geçmek için bekletiliyor. Bekleme nedenlerine dair bir açıklama yapılmadığını ifade eden tır şoförleri duruma tepki gösterdi.