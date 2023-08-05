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İran sınırında bekleyen tır şoförlerinden tepki

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Ağrı'da, Gürbulak Gümrük Kapısı'ndan İran'a geçmek için 4 gündür bekleyen tır şoförleri duruma tepki gösterdi. Doğubazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Kapısı'nda tır şoförleri araçları için 4 gündür İran sınırına geçmek için bekletiliyor. Bekleme nedenlerine dair bir açıklama yapılmadığını ifade eden tır şoförleri duruma tepki gösterdi.

İran sınırında bekleyen tır şoförlerinden tepki

AĞRI - Ağrı'da, Gürbulak Gümrük Kapısı'ndan İran'a geçmek için 4 gündür bekleyen tır şoförleri duruma tepki gösterdi.

Doğubazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Kapısı'nda tır şoförleri araçları için 4 gündür İran sınırına geçmek için bekletiliyor. Bekleme nedenlerine dair bir açıklama yapılmadığını ifade eden tır şoförleri duruma tepki gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Güncel

Gürbulak Ağrı İran Güncel Haberler

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