İran Sınırında 10 Afgan Vatandaşı Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Afganistan'ın Ferah vilayetinde, yasadışı yollarla İran'a girmeye çalışan 10 Afganistan vatandaşı İran sınır muhafızlarının ateş açması sonucu yaşamını yitirdi. Olayda 2 kişiden ise haber alınamadı.

KABİL, 2 Aralık (Xinhua) -- Afganistan'ın batısındaki Ferah vilayetinde yasadışı yollarla İran'a girmeye çalışan kişilere İran sınır muhafızlarının ateş açması sonucu 10 Afganistan vatandaşı hayatını kaybetti.

Eyalet Polis Sözcüsü Mevlevi Muhammed Nesim Bedri salı günü yaptığı açıklamada olay yerinde hayatını kaybeden kişilerin tümünün Ferah vilayetinde ikamet ettiğini söyledi.

Olayın ardından 2 kişiden ise haber alınamadığını kaydeden Bedri konuya ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

Bu yılın başlarından itibaren binlerce Afganistan vatandaşını sınır dışı eden İran, yasal belgeleri olmayan yabancı uyrukluların ülkeyi terk etmesini istiyor. Buna rağmen işsizlik ve yoksulluk nedeniyle birçok Afganistan vatandaşı ülkelerini terk etmeye devam ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
