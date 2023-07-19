İran Sınır Muhafızları 1,3 Ton Uyuşturucu Ele Geçirdi

İran sınır muhafızları, Sistan ve Belucistan eyaletlerinde düzenledikleri operasyonda 1,3 ton yasadışı uyuşturucu ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucunun 955 kilogram afyon ve 345 kilogram haşhaşt olduğu belirtildi.

TAHRAN, 19 Temmuz (Xinhua) -- İran sınır muhafızları, ülkenin güneydoğusundaki Sistan ve Belucistan eyaletlerinde düzenledikleri bir operasyonda 1,3 ton yasadışı uyuşturucu ele geçirdi.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın Salı günkü haberine göre İran Sınır Polisi Komutanı Ahmad-Ali Goudarzi ele geçirilen uyuşturucunun 955 kilogram afyon ve 345 kilogram haşhaştan oluştuğunu ve bunların güneydoğu sınırı üzerinden İran'ın farklı eyaletlerine nakledilmek istendiğini söyledi.

Goudarzi, operasyonda bir kaçakçının tutuklandığını ve 15,000 mermi, bir ateşli silah ve üç aracın ele geçirildiğini de sözlerine ekledi.