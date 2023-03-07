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İran: Ses hızından 8 kat daha süratli hareket eden hipersonik balistik füze üretiyoruz

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İran: Ses hızından 8 kat daha süratli hareket eden hipersonik balistik füze üretiyoruz

İran, hareket halindeki deniz araçlarını imha edebilen, ses hızından 8 kat daha süratli hareket eden "hipersonik balistik füze" ürettiğini duyurdu.

İran, hareket halindeki deniz araçlarını imha edebilen, ses hızından 8 kat daha süratli hareket eden "hipersonik balistik füze" ürettiğini duyurdu.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, başkent Tahran'da düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, ülkesinin hareket halindeki deniz araçlarını imha edebilen balistik füze ürettiğini söyledi.

Füzenin testlerinin başarıyla sonuçlandığını ve seri üretime geçildiğini dile getiren Bakıri, "İran bu tür füzeleri üreterek bu füzelere sahip olan üç ülkeden biri oldu." dedi.

Söz konusu balistik füzenin hızının 8 mach (ses hızının 8 katı), menzilinin ise 1500 kilometre olduğunu ileri süren Bakıri, bu tür bir füzeye sahip olmanın ülkenin çevresindeki denizlerde yarı çapı bin kilometreyi bulan bir güvenlik alanı oluşturacağını belirtti.

Bakıri, füzenin ne zaman ve nerede test edildiğine ilişkin bilgi paylaşmadı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de 10 Kasım 2022'de yaptığı açıklamada ülkesinin yeni bir balistik füze geliştirdiğini söylemişti.

Ses hızından 5 kat daha süratli hareket eden hipersonik füzeler, hava savunma sistemleri tarafından engellenemiyor.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel

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