İran Savunma Bakanı'ndan Trump'a Sert Yanıt

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İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, ABD Başkanı Trump'ın nükleer anlaşma olmaması halinde askeri saldırı tehdidine karşılık verdi. Müzakerelerin başarısız olması durumunda, ABD'nin kayıplarının İran'dan fazla olacağı uyarısında bulundu.

İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşma olmaması halinde İran'a saldırı tehditlerine ilişkin, "Müzakerelerin başarılı olmasını umuyorum ancak başarısız olursa ve bize çatışma dayatılırsa karşı tarafın kayıpları kesinlikle bizimkinden fazla olacaktır." dedi.

Başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısı sonrasında açıklama yapan Nasırzade, ABD Başkanı Trump'ın nükleer anlaşma olmaması halinde İran'a askeri saldırıda bulunacaklarına dair tehdidini değerlendirdi.

ABD ile nükleer görüşmelerin başarılı olmasını umduklarını söyleyen Nasırzade, "ABD, müzakereler başarısız olursa çatışma ve kan dökülmesiyle tehdit ediyor. Müzakerelerin başarılı olmasını umuyorum ancak başarısız olursa ve bize çatışma dayatılırsa kesinlikle karşı tarafın kayıpları bizimkinden daha fazla olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin bölgedeki tüm üslerinin İran'ın saldırı menzilinde olduğunu söyleyen Nasırzade, "Bu durum olursa ABD bölgeyi terk etmeli çünkü tereddüt etmeden bölgedeki tüm Amerikan üslerini hedef alacağız." ifadelerini kullandı.

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere süreci devam ederken ABD Başkanı Trump, müzakerelerin anlaşmayla sonuçlanmaması halinde İran'ı, "daha önce görülmemiş şekilde bombalayacaklarını" söylemişti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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