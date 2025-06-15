İran Saldırıları İsrail'de Evsiz Kalanların Sayısını 742'ye Çıkardı

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İsrail Refah Bakanlığı, İran'ın düzenlediği saldırılar nedeniyle 742 kişinin evsiz kaldığını ve birçoğunun otellere yerleştirildiğini açıkladı. İsrail'in karşılık vermesiyle çatışmalar şiddetlendi.

İran'ın çeşitli kentlerine düzenlediği saldırılar nedeniyle İsrail'de 742 kişinin evsiz kaldığı bildirildi.

İsrail Refah Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın saldırılarının etkilerine ilişkin bilgi verildi.

"İran'ın İsrail'e saldırıları sebebiyle 742 kişinin evsiz kaldığı" ifade edilen açıklamada, evlerinin yıkılması sebebiyle evsiz kalanların birçoğunun otellere yerleştirildiği aktarıldı.

?????İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 13 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
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