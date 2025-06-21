İran Sağlık Bakanı'ndan İsrail Saldırılarıyla İlgili Açıklama

İran Sağlık Bakanı Muhammed Rıza Zaferkendi, İsrail'in 13 Haziran'dan bu yana saldırılarında 3 hastane ve 6 ambulansın doğrudan hedef alındığını, 2 doktorun hayatını kaybettiğini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Zaferkendi konuya ilişkin bilgi verdi.

İranlı Bakan, İsrail saldırılarında 3 hastane ve 6 ambulansın, ayrıca bir kadın hastalıkları uzmanı ile bir çocuk hastalıkları uzmanının, yaralılara yardım ettikleri sırada hedef alındığını belirtti.

Zaferkendi, saldırıların uluslararası insani hukuk ve sağlık çalışanlarının dokunulmazlığına aykırı olduğunu vurguladı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Abdurrahman Rustemiyan, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 430'a, yaralı sayısının 3 bin 500'e çıktığını söyledi.